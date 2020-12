Positano, Nello Buongiorno stasera alla trasmissione “The Voice Senior” su Rai 1

Positano. Stasera alle ore 21.30 appuntamento imperdibile su Rai 1 per la puntata di “The Voice Senior” condotta da Antonella Clerici dove abbiamo visto la partecipazione come concorrente del positanese Nello Buongiorno, una delle voci più belle della città verticale e che ha fatto della musica la componente essenziale della sua vita. Forza Nello, tutta Positano – e non solo – tiferà per te certi che la tua voce incanterà anche in seguito. Foto e video sulla pagina Facebook di Positanonews