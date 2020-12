Positano. I volontari della Protezione Civile stanno bussando alle porte dei positanesi per consegnare la carta velina da poter apporre alle finestre per rendere tutti insieme Positano un paese presepe. Il sindaco Giuseppe Guida ha poi voluto omaggiare tutte le famiglie di un piccolo dono, un albero di Natale come augurio di gioia e serenità per queste festività natalizie.