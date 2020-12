Positano, nel 2021 la svolta storica: finalmente il parcheggio e l’ascensore in via G. Marconi

Positano (Costiera amalfitana). Sono a buon punto i lavori di intervento per la realizzazione di un parcheggio sulla via G. Marconi, con impianto di collegamento meccanizzato alla strada per il cimitero (ascensore). Positanonews è sul posto a documentare come si sta procedendo. Abbiamo intervistato a tal proposito Fabrizio Gargiulo delle Gemar, che ci ha rassicurato che i lavori procedono nonostante l’emergenza sanitaria. Il 2021 sarà un anno di svolta e un grande traguardo per tutti i positanesi che da decenni aspettano un ascensore che li colleghi al cimitero.

Ecco il commento di Fabrizio: “Entro un anno dovremmo avere finalmente sia l’ascensore che il parcheggio. I primi di gennaio inizieremo anche i lavori della galleria. Un tratto di galleria di 35 metri che porterà all’ingresso dell’ascensore. I lavori stanno andando avanti abbastanza velocemente. Sappiamo anche che stiamo dando fastidio al circondario con rumori e vibrazioni ma entro 2-3 mesi tutto questo dovrebbe finire. Poi procederemo con i lavori tradizionali. Contiamo di finire i lavori nelle tempistiche programmate insieme al comune di Positano”.