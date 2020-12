Positano . Mezzo secolo insieme, Michele Cuccaro e Agatina Semprevivo quando il Covid non ferma l’amore . Un grande amore nato quanto Michele era a fare il militare a Roma, dalla perla della Costiera amalfitana qui al seguito di un generale, apprezzato sin da giovane per la sua dedizione al lavoro, bravura e onestà, qui ha incontrato Agatina Semprevivo dalla Sicilia a Roma per studiare cucito all’Accademia, campo nel quale è stata maestra.

Due destini incrociati, dall’incontro a Roma al matrimonio il 5 dicembre del 1970 fino ad oggi non si sono mai lasciati. Michele si è sempre distinto per il suo lavoro al Covo , dove ha vissuto la storia del turismo della cittadina della Costa d’ Amalfi, Agatina per la sua grande bravura di sarta, pilastro della Moda Positano, ma non solo, sempre presente e attiva nel sociale , sorridente e socievole .

Foto 5 di 5









Hanno festeggiato oggi con i tre bellissimi figli Vincenzo, Marialuisa e Roberto, un festeggiamento parco e in famiglia, a causa delle limitazioni del Covid, ma neanche la pandemia ferma l’amore.

Auguri da Positanonews.