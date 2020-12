Positano Mare, Sole e Cultura: Chiara Boniardi, Gaetano Rispoli e Sergio Fossati i vincitori dell’iniziativa #BOOKINTRAVEL.

Chiara Boniardi, Gaetano Rispoli e Sergio Fossati sono i vincitori di #Bookintravel, l’iniziativa promossa dall’Associazione Culturale Mare, Sole e Cultura nell’ambito della XXVIII edizione della rassegna Positano 2020 Mare, Sole e Cultura.

Il libro che tipo di compagno di viaggio è per te? Gli utenti che hanno partecipato all’iniziativa, hanno risposto a questa domanda attraverso uno scatto, una fotografia originale, che hanno poi condiviso sui propri profili social. Se è vero infatti che si può viaggiare in tanti modi, uno di questi è di sicuro attraverso un buon libro, o più semplicemente in sua compagnia.

“Il nostro ringraziamento è rivolto ai tanti utenti che hanno partecipato all’iniziativa – spiega il Presidente dell’Associazione – ma soprattuto al Comune di Positano, a Mondadori e agli operatori del settore alberghiero e turistico che da ventotto edizioni ci supportano e credono nel valore della cultura quale strumento per promuovere il territorio”.

Al 1° selezionato, Chiara Boniardi con l’account @libriamociblog, un soggiorno di 2 notti per 2 persone a Positano offerto dall’Hotel 5 stelle Villa Treville;

Al 2° selezionato, Gaetano Rispoli con l’account @gaetano_liberamente, una cena stellata per 2 persone offerta dal ristorante La Serra dell’Hotel 5 stelle Le Agavi di Positano;

Al 3° selezionato, Sergio Fossati con l’account @fossati_sergio, una giornata per 2 persone offerta da La Scogliera di Positano.

“Albert Einstein ha affermato che nel mezzo delle difficoltà nascono le opportunità, e in effetti, se guardiamo alla storia dell’umanità, proprio dalle crisi profonde sono derivati grandi cambiamenti. – prosegue il Presidente dell’Associazione – Questo 2020 ha messo tutti a dura prova, soprattutto iniziative culturali come la nostra che hanno dovuto reinventarsi e affidarsi a nuovi strumenti e linguaggi, facendosi portavoce dei cambiamenti del nostro tempo. E così, spinti dal desiderio di raggiungere un pubblico sempre più ampio e grazie al supporto dell’Hotel Villa Treville, dell’Hotel Le Agavi e de La Scogliera di Positano che hanno offerto questi premi da sogno, abbiamo deciso di promuovere #Bookintravel, invitando gli utenti a raccontare un momento di lettura condiviso e farci posto nella oro personale esperienza di viaggio”.

1° selezionato – Chiara Boniardi – @libriamociblog

2° selezionato – Gaetano Rispoli – @gaetano_liberamente

3° selezionato – Sergio Fossati – @fossati_sergio