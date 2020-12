Positano: mare mosso ma sempre magica. Ecco come si presenta alla vigilia della zona arancione

Positano. Una giornata di vento e mare mosso nella perla della Costiera amalfitana. Ecco come si presenta la città verticale alla vigilia della zona arancione. Il maltempo amplifica la bellezza suggestiva di Positano, che non smette mai di stupirci. In spiaggia ha aperto anche il Bar Paradise, dove è possibile prendere dolci e caffè d’asporto.

Lo abbiamo detto più volte, sono giorni complessi. La speranza è che si possa tornare in tempi brevi alla normalità. Intanto attraverso i video e le foto di Positanonews è possibile ammirare anche da lontano la magia di Positano.