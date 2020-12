Positano, "Luci per l'Africa" e la XXXIX edizione della "Zeppola d'Oro": premiazioni in diretta su Positanonews

Positano (Salerno). Due eventi unici, ma che sono in corso in via eccezionale a distanza, in diretta sulla pagina Facebook del Comune di Positano e Positanonews. La manifestazione di “Luci per l’Africa”, ricordiamo, è organizzata per raccogliere fondi in favore orfanotrofio ‘San Gerardo Maiella’ di Porto Novo in Benin.

La tradizionale gara della “Zeppola d’Oro”, invece, giunge quest’anno alla sua XXXIX edizione. L’emergenza sanitaria non rende possibile svolgere la manifestazione nel modo in cui è accaduto negli anni scorsi ma Positano non vuole rinunciare a questo momento, non vuole far sì che il Covid annulli le proprie tradizioni. Ed allora l’Amministrazione comunale, unitamente all’ASD San Vito Positano e Positanonews media partner, ha deciso di riproporre la tradizionale Festa della Zeppola in versione online.

In palio per i tre fortunati vincitori: i ciondoli artigianali realizzati da IVI gioielli, piatti in ceramica della Ceramica Assunta e composizioni floreali di Posaflora.

DIRETTA ANCHE SU POSITANONEWS.