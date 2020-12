Positano , Costiera amalfitana ( Salerno ) . “Luci per l’Africa” questa sera la premiazione in diretta streaming sulla pagina facebook del Comune di Positano e su quella di Positanonews alle 18,30 . Quest’anno, per colpa del Covid, non ci sarà il clima di festa e di gioia che si creava al Parcheggio Di Gennaro, grazie al grande cuore di Bartolo e di tutta la famiglia e lo staff, poi in Piazza dei Racconti, . La manifestazione è organizzata per raccogliere fondi in favore orfanotrofio ‘San Gerardo Maiella’ di Porto Novo in Benin. Pubblichiamo sul link sopra “diretta” il bel video postato da Annalisa Ingenito promotrice dell’iniziativa che ha il patrocinio del Comune di Positano e la collaborrazione di tanti positanesi. Il Covid non ferma le beneficenza. Siamo giunti alla X edizione non ci saranno abbracci e balli, ma ci stringeremo tutti con il cuore.

Subito dopo ci sarà la premiazione della “Zeppola d’Oro”