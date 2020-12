Positano, l’hotel “Il San Pietro” festeggia mezzo secolo nell’anno peggiore per il turismo

Quest’anno il San Pietro ha compiuto 50 anni, pietra miliare che purtroppo ha avuto il suo anniversario nell’anno peggiore in memoria di alberghi e ristoranti. Il 2020 ha messo quasi tutti in difficoltà nel mondo.

Così la pagina Facebook dell’omonima struttura di Positano racconta dei suoi 50 anni. Un compleanno importante che purtroppo ha avuto la sua ricorrenza nell’anno peggiore a memoria d’uomo per alberghi e ristoranti. Questo 2020 ha messo in difficoltà tutti o quasi. Ma a soffrirne di più sono stati il turismo e l’enogastronomia. Per gli operatori, ovviamente, ma anche per gli appassionati e i turisti privati di elementi di socialità e dello stare bene.

Ma nonostante la mancanza di ospiti internazionali, i costi di gestione complessi e garantire una qualità di servizio impeccabile aggiungendo protocolli di sicurezza supplementari – prosegue lo staff -, l’apertura di San Pietro quest’anno è diventata una celebrazione della voglia di superare le difficoltà e di affrontare la sfida come abbiamo sempre fatto , con gioia e amore per la nostra famiglia di staff e ospiti. È un desiderio che porteremo nel 2021, dove speriamo di festeggiare insieme a voi.