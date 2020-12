Positano, le 5oo natalizie in piazza dei Mulini

Positano, le 500 di Babbo Natale stamattina in mostra in piazza dei Mulini.

A Positano, la perla della Costiera Amalfitana, dopo l’accensione dell’albero in collegamento con la città gemellata di Thurnau, le 500 di “Babbo Natale” in versione natalizia sono “parcheggiate” in piazza dei Mulini.

Un tocco di allegria, un grande successo, apprezzato sia dai grandi ma soprattutto dai più piccini, incantati dalle splendide “macchinine” e dai doni che le adornavano.

Il Comune di Positano con l’Associazione Veicoli Storici “500 POSITANO“, in mostra in Piazza dei Mulini.

Idea fantastica quella di trasformare macchine d epoca ..in tema natalizio sorprendendo bambini e non solo …. Foto 3 di 3