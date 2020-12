Positano. L’albero alla Garitta illuminato per Natale, di fronte la Madonna che guarda e protegge il Paese. Immagine molto suggestiva a Positano, la perla della Costiera Amalfitana. Bellissima l’idea di illuminare l’albero alla Garitta con delle meravigliose, ma semplici, luci bianche. Un’illuminazione di Natale essenziale ma sempre bellissima, che dimostra come anche in questo momento particolare il Natale sia sempre sentito. Di fronte, la Madonna che guarda e protegge la città verticale. Con questo angolo, uno dei più belli della Costiera Amalfitana, insieme al buco di Montepertuso, la croce di Nocelle, Liparlati, sono vari i punti illuminati, che danno una sensazione di speranza. Un’illuminazione molto adatta alla Positano città presepe.