Positano, la testimonianza del parrucchiere Michele Calabrese: “Speriamo nel vaccino per ripartire”.

“Siamo quasi in finitura di questo 2020. Noi speriamo tutti nel vaccino, così ripartiremo verso marzo o aprile, già pieni di turisti. Per ora va bene così – ci ha detto il parrucchiere Michele Calabrese, di Positano, la perla della Costiera Amalfitana -. Non stiamo lavorando come gli altri anni, ma questo vale per tutti, nessuno lo sta facendo, sarebbe impossibile. Non ci sono proprio le possibilità e c’è un terrore per strada assurdo. Automaticamente diminuisce tutto. Ovviamente si lavora con tutte le regole e le attenzioni per il Covid, ma la gente ha paura. Giustamente devi lavorare di meno perché i tempi per ogni singola persona vanno concentrati. Lavoriamo solo su prenotazione per causa Covid, ma speriamo in un futuro migliore grazie al vaccino”.