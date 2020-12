Positano. La Taverna del Leone torna a ruggire, continua la resilienza positanese. Alla Chiesa Nuova apprendiamo la “lieta novella” e non ci facciamo mancare l’occasione di una intervista a volo. Siamo felici per chi riesce con tanta caparbietà e professionalità a non arrendersi mai nonostante le avversità. Parliamo di uno dei migliori ristoranti della Costiera amalfitana gestito dalla famiglia Guida. Nella foto ( con le sorelle Cilento vediamo anche Tanina Vanacore, altra donna super ) le bellissime manifestazioni culinarie che si tenevano e sicuramente torneremo a frequentare. Delivery ed Asporto aspettando la zona gialla.. Forza Taverna e in Bocca al Leone.