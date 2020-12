Positano: la storia di Diablo ha fatto il giro del mondo. Servizio in onda su Sky Sport 24 sabato 26 dicembre

Positano. Solo poco più di un mese fa Marco la Camera ha dovuto dire al suo compagno di avventure a 4 zampe Diablo. I due insieme con i loro video hanno fatto sognare tante persone. Sky Sport News 24 ha deciso di omaggiare la memoria di Diablo mandando in onda un servizio sabato 26 dicembre alle 9:30. L’appuntamento sarà all’interno della rubrica Sky Juke-box. Le riprese del servizio che vedremo sabato sono state fatte nella perla della costiera amalfitana.

“La storia di Diablo ha fatto il giro del mondo. Per me è l’amore più bello!”, ci ha raccontato Marco a telefono. Nel video che sarà trasmesso verranno usate immagini di repertorio. Non vediamo l’ora di rivivere ancora una volta le emozioni che Diablo ci ha regalato!