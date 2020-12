Positano. Ci complimentiamo per l’idea di Cristina Strazzoso che con il contributo della falegnameria Carlo Parlato ha realizzato la scritta in polistirolo “2020 a mai più rivederci”. Un’idea simpatica per salutare questo anno molto particolare. Con la speranza che il 2021 sia meglio del precedente e ci riservi piacevoli notizie e novità!

Foto di Michele Cinque Positanonews.