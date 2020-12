Positano. La proposta di Mirella Mantellini “A Capodanno niente botti, dopo il brindisi un applauso dai balconi”

Positano, Costiera amalfitana ( Salerno ) . “A Capodanno niente botti, dopo il brindisi un applauso dai balconi”. Da Fornillo, in Via Boscariello, continuano a partire proposte ammirevoli in questo periodo natalizio, in un 2020 caratterizzato dal coronavirus Covid-19. Dopo l’idea di addobbare le strade e scalinate, accolta dai residenti, questa, che condivide in toto Positanonews, di un applauso a capodanno, al posto dei botti, che sono uno spreco, un inquinamento, e una violenza per i nostri amici a quattro zampe, oltre che un pericolo per i bambini. “Facciamo un applauso per chi sta combattendo col Covid, per i militari, i dottori, gli infermieri, i volontari della Croce Rossa, il personale sanitario , un ricordo a chi non c’è più.. E’ quello che farò, sarà il mio augurio per un anno migliore per tutti voi..” Ed è quello che ci auguriamo tutti , un anno migliore, meno cattiverie e più solidarietà per tutti , senza egoismi, soprattutto in questo momento.