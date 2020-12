Positano. Grande successo per la premiazione dei vincitori del concorso “Favolemia”, in diretta streaming dalla Chiesa Madre di Positano con il sindaco Giuseppe Guida, Giuseppe Rispoli e Giulia Talamo.

Il concorso alla sua prima edizione si pone l’obiettivo di sensibilizzare i cittadini di Positano grandi e piccoli affinché consultando anche i più anziani del paese possano tramandare racconti e aneddoti di una Positano del passato che si conosce poco e nello stesso tempo toccare temi importanti della società contemporanea senza dimenticare la fantasia.

Giuseppe Rispoli, che per noi è diventato un simbolo, ieri ha tenuto una diretta durante la quale ha annunciato i vincitori del premio “Favolemia”, il concorso voluto dal sindaco Giuseppe Guida, dall’amministrazione comunale e l’associazione “Senza Tiempo” di Giulia Talamo. Il premio, ricordiamo, è un buono da 300 euro da spendere nella città verticale. I due premi sono stati assegnati uno per la migliore interpretazione e testo, in base al giudizio di Giuseppe Rispoli; l’altro, invece, in base al numero di “mi piace”.

Il vincitore per il maggior numero di “mi piace” è Emilia Esposito con i bambini Pietro e Chiara De Luca. Il premio assegnato da Giuseppe Rispoli, invece, va ai ragazzi de “Le Vitamine vaganti” con i tre video in gara.