Positano, la luce di Natale anche alla Chiesa Nuova. Grazie al comitato Chiesa Nuova anche la frazione di Positano, la perla della Costiera Amalfitana, si illumina. Nonostante saranno sicuramente delle festività diverse, anche come conseguenza delle regole imposte dal nuovo Dpcm, anche alla Chiesa Nuova, grazie a questa iniziativa del comitato, comincia così a respirarsi l’aria natalizia. Anche noi della redazione di Positanonews li ringraziamo per il loro profondo impegno per rendere speciale anche questo Natale segnato da questo momento così difficile della nostra storia!