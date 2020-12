Positano, la denuncia di Daniele Esposito. Non solo detriti: sulla spiaggia anche oggetti abbandonati da incivili

Positano. La denuncia di Daniele Esposito. “C’è natura e natura….. Prossimo lavoro!”. Come detto a più riprese ieri il maltempo e la pioggia hanno causato gravi danni in Costiera amalfitana. Il forte vento di scirocco e il mare mosso hanno funestato le coste della Costiera Amalfitana fin dalle prime ore del mattino di ieri. Onde alte fino a quattro metri e spiagge completamente invase: in alcuni comuni l’acqua del mare è arrivata fin sulla strada provocando però soltanto forti disagi e nessun danno.

Dalle immagini di Daniele si vede che oltre ai detriti e ai rami che si sono accumulati sulla rive delle spiagge ci sono anche ruote vecchie, contenitori di plastica… Tutti oggetti lasciati da persone incivili. Il nostro appello è: “Abbiate sempre cura della nostra natura”!