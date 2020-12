Positano. La bellezza di un pomeriggio pre natalizio in giro per il paese. Nella perla della Costiera amalfitana non è solo il Comune ad abbellire il paese. Ci sono le vetrine dei negozi, fantastici ai Mulini, da Tanina Vanacore fino ai Casola, Mandara e Mastro e Collina , tutti. Un giro veloce con una panoramica, ma partiamo da chi vogliamo premiare, chi ha deciso di abbellire non un negozio, non casa propria, ma la scalinata pubblica che tutti percorriamo, Via Boscariello a Fornillo e qui nella Grotta, non a caso, anche qui dei volontari, si fa ogni anno un presepe nella grotta, il primo e più bello, che ci fa vivere con gioia e semplicità il Santo Natale. Grazie a tutti, orgogliosi di essere positanesi.