Positano, istituiti i buoni spesa per anziani e disabili

Con delibera di Giunta Comunale n. 132 del 26 novembre, è stato fornito atto di indirizzo al Settore Servizi Sociali dott. Vincenzo Buonocore, ai fini dell’erogazione di buoni spesa alimentari spendibili presso la farmacia, la parafarmacia e gli esercizi alimentari, ubicati nel territorio del Comune di Positano, ai nuclei familiari, residenti, per gli anziani di età superiore a 65 anni.

I criteri di assegnazione dei buoni spesa sono i seguenti:

Fascia 1: ISEE da € 0 a € 10.633,00 buono spesa da € 300,00;

Fascia 2: ISEE da € 10.633,01 a € 13.300,00 buono spesa da € 200,00;

Fascia 3: ISEE oltre i € 13.300,00 e fino ad € 29.127,21 buono spesa da € 100,00;

Invalidi civili al 100% buono spesa da € 200,00;

In caso di insufficienza dei fondi comunali l’Ufficio provvederà a formulare apposito elenco, escludendo i richiedenti anziani, che presentino un valore ISEE più elevato.

Tutti coloro che intendono partecipare all’assegnazione del suddetto contributo potranno presentare apposita istanza ( che trovi in appendice all’articolo) entro il 14 dicembre 2020 alle 12.

Si potrà presentare domanda compilando i moduli presenti sul sito del Comune di Positano (o scaricabili in basso) e consegnandoli di persona, previo appuntamento, all’Ufficio Protocollo del Comune di Positano, tel. 089.8122514, oppure a mezzo PEC all’indirizzo: protocollo@pec.comunedipositano.it e/o a mezzo e-mail a: segreteria.sindaco@comune.positano.sa.it (in quest’ultimo caso va richiesta la conferma di lettura dell’e-mail ed attenderne l’esito positivo ai fini della validità dell’istanza di partecipazione, in caso contrario la medesima non sarà accolta).

Avviso e domanda buoni anziani e disabili