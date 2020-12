Positano, intervista a Nino Di Leva. Rientro a scuola e luminarie. “Faremo anche il presepe sotto la grotta”

Positano. Oggi Positanonews intervista l’assessore Nino Di Leva a cui viene chiesto un commento sulla ripartenza della scuola nella città verticale. “Come è successo a ottobre, anche adesso siamo ripartiti con la scuola nel pieno rispetto delle normative anticontagio. Dalla settimana scorsa con l’infanzia e la prima elementare e da ieri con la seconda elementare”, ha commentato l’assessore.

“Vediamo che i bambini sono molto contenti per essersi ritrovati. Noi a nostra volta siamo felici per le famiglie, soprattutto per chi ha bambini all’asilo. E’ veramente difficile la didattica a distanza in questo caso”, ha aggiunto.

In merito alle luminarie: “Abbiamo cercato di rendere Positano una grande famiglia, chiunque può partecipare. Abbiamo cercato di trovare dei punti strategici da illuminare. Settimana prossima faremo anche il presepe sotto la grotta”.