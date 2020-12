Positano, intervista a Giuseppe Vespoli: “Il Concerto di Capodanno sarà il primo evento di Vicoli in arte”. Una rassegna artistica in programma per il 2021

Positano (Costiera amalfitana). Questa mattina abbiamo intervistato in esclusiva per Positanonews Giuseppe Vespoli, consigliere al turismo, manifestazioni e spettacolo della città verticale, oltre a essere uno stimato imprenditore alberghiero. In attesa del concerto di Natale di questa sera e di quello di Capodanno del 1° gennaio, abbiamo chiesto a Giuseppe di commentare i due eventi e di anticiparci cosa ci riserverà il 2021. “Innanzitutto, i concerti sono due eventi separati”, ha spiegato. Durante quello previsto per stasera, in onda dalle 19 sulla pagina Facebook ufficiale del comune, si esibiranno i solisti della “Nuova Orchestra Scarlatti”. Al clarinetto Gaetano Russo, all’organo Marianna Meroni e voce di Giusy Celentano. Musiche di Miceli, Mozart, Morricone, Gerschwin, Christmas carols.

Mentre quello di Natale è un evento tradizionale di Positano riproposto ogni anno, il Concerto di Capodanno costituisce una verà novità e soprattutto sarà solo il primo di una serie di eventi che proseguiranno nel 2021. Ma vediamo nel dettaglio. “Il Concerto di Capodanno è l’apripista di un progetto più ampio che si chiama ‘Vicoli in arte’. L’iniziativa realizzata insieme all’associazione Positano senza tempo e il direttore artistico Giulia Talamo prevede una serie di eventi in programma da marzo a ottobre 2021″. Non solo concerti: una rassegna che vuole includere tanti intermezzi che abbracciano diverse arti, dalla danza al canto. Ovviamente, ha ribadito Vespoli, ‘Vicoli in arte’ partirà solo se sarà possibile organizzare performance dal vivo.

Lo scopo del progetto è avvicinare non solo il pubblico internazionale ma anche quello nazionale. “Può essere un ottimo volano per il futuro”. Oltre ai concerti itineranti, nel 2021 Positano sarà protagonista anche per i premi importanti che vanta da tante edizione. “Vogliamo ripartire dalla cultura”, ha concluso Vespoli. Punto che ci ha sottolineato più volte anche il sindaco Giuseppe Guida.