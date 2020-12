Positano: intervento per la realizzazione di un parcheggio multipiano in Via G. Marconi

Positano. Il consiglio comunale delibera di approvare e fare propria la proposta di deliberazione avente ad oggetto “Concessione di Project

Financing per intervento per la realizzazione di un parcheggio sulla via G. Marconi, con impianto di collegamento meccanizzato alla strada per il cimitero, project financing – art.153, comma 19, del D. Lgs n.163/2006 e s.m.i. – Presa d’atto delibera di G.C. n° 117/2020 e approvazione di variante

alla concessione nel rispetto dell’equilibrio finanziario previsto nel PEF approvato”.

Il progetto che qui si descrive riguarda la realizzazione di un parcheggio multipiano in un area posta a ridosso della S.S. 163 – Via Guglielmo Marconi. All’autorimessa è strettamente connessa la realizzazione di un percorso meccanizzato al fine di connettersi con il soprastante tratto viario di Via Li Parlati di collegamento con il Cimitero. L’area interessata dalla realizzazione dell’opera è inquadrata catastalmente al Foglio n° 7 con nn. di Part.lle 86, 1233 e 1558. Il progetto prevede la realizzazione di una autorimessa del tipo isolato/chiuso in parte interrata e in parte in elevazione, con accesso carrabile di ingresso/uscita dalla Via G. Marconi, sfruttando l’area scoscesa posta in adiacenza con la strada e compresa tra 2 edifici a blocco; in corrispondenza del confine a valle del lotto verrà predisposto l’ingresso pedonale al tunnel che condurrà al blocco ascensore destinato a collegare il parcheggio con la soprastante Via Li Parlati, con lo scopo di agevolare l’accesso alla limitrofa area cimiteriale. Il blocco costruito si sviluppa a terrazzamenti man mano degradanti verso l’interno, assecondando il naturale andamento del pendio preesistente.

Qui è possibile consultare la delibera

Qui è possibile consultare la relazione tecnico-economica