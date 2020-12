Positano in festa: oggi Adele ed Andrea Rispoli festeggiano i 60 anni del loro matrimonio! Sessant’anni di matrimonio sono senza ombra di dubbio un enorme traguardo. Per questo motivo Positano, la perla della Costiera Amalfitana è in festa: a celebrare il sessantesimo anno di matrimonio sono Adele ed Andrea Rispoli.

Tra i vari nomi che vengono attribuiti ai diversi anniversari, i 60 anni di matrimonio vengono chiamati “nozze di diamante”. La parola diamante viene dal greco “adamas” e significa invincibile, duraturo. Ed è per questo che si usa contraddistinguere questo importante anniversario proprio con questa pietra preziosissima, da sempre simbolo di amore eterno.

La redazione di Positanonews si unisce alla gioia del momento ed invia i suoi infiniti auguri alla coppia.