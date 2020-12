Positano in festa: nonna Rosa compie 101 anni! Gli auguri del sindaco di Positano, Giuseppe Guida. Oggi, sabato 26 dicembre 2020, è un giorno speciale per Positano, la perla della Costiera Amalfitana: è il giorno del compleanno di Rosa Celentano, del quartiere Liparlati, che compie 101 anni! Lo scorso anno, nonna Rosa aveva aperto le porte di casa sua per festeggiare il raggiungimento del secolo di vita. Quest’anno, ovviamente, a causa delle restrizioni dovute al contenimento del virus questo non sarà possibile, ma non per questo si tratta di un giorno meno importante.

Il primo cittadino di Positano, Giuseppe Guida, si è recato in prima persona da Nonna Rosa, per porgerle gli auguri da parte dell’intera amministrazione comunale:

Oggi ho portato alla signora Rosa, i miei auguri e quelli di tutta l’amministrazione comunale.

Nonna Rosa compie oggi 101 anni, portati meravigliosamente e con grande dignità.

Farò tesoro delle sue parole: “Abbi cura e Positan”

Auguro a Lei ed alla sua famiglia tutto il bene!!