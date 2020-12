Positano: in corso le prove per il concerto di Natale che sarà trasmesso domani

Positano. Musicisti a lavoro per il concerto che sarà trasmesso in streaming domani sera. L’evento sarà registrato questa sera e poi mandato in onda domani 30 dicembre sulla pagina Facebook del comune a partire dalle 19. Positanonews ha intervistato alcuni dei protagonisti della grande esibizione a cui assisteremo.

“Oggi pomeriggio proviamo. Il mondo della musica in questo momento è fermo e occasioni come queste ci fanno ricordare che non dobbiamo fermarci”, ci ha spiegato uno dei musicisti. “Sono sicura sarà un bel concerto”, ha aggiunto Marianna Meroni (organo). “Ci sono stati grandi problemi quest’anno ma stiamo entrando il nuovo mondo. Il digitale riesce a sopperire alle mancanze che stiamo avendo”.

Si esibiranno i solisti della “Nuova Orchestra Scarlatti”. Al clarinetto Gaetano Russo, all’organo Marianna Meroni e voce di Giusy Celentano. Musiche di Miceli, Mozart, Morricone, Gerschwin, Christmas carols.