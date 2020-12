Positano: in corso il consiglio comunale dell’amministrazione Guida

Positano. Si sta tenendo in questo momento il consiglio comunale dell’amministrazione guidata dal sindaco Guida nella sala consiliare “Salvatore Attanasio”. Il consiglio, programmato per oggi martedì 29 dicembre alle 15:00 in prima convocazione, proseguirà in seconda convocazione domani mercoledì 30 dicembre alle ore 15:00. La sedute sono a porte chiuse a causa della pandemia. Cliccando qui è possibile vedere gli ordini del giorno su cui si sta deliberando.

Ecco cosa ha detto ieri il gruppo di minoranza Su per Positano in vista del consiglio.

In qualità di consiglieri del gruppo Su Per Positano abbiamo ricevuto, per l’ennesima volta, una documentazione carente e non sufficiente per la trattazione e votazione degli argomenti all’ordine del giorno.

Mancano ormai poche ore, abbiamo richiesto quindi, di integrare immediatamente l’invio della documentazione mancante, nella speranza di non trovarci più in spiacevoli situazione come quella odierna.