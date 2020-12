Positano, il sindaco Guida: “Iniziative per abbattere le barriere architettoniche”

Positano. Incontriamo il sindaco Giuseppe Guida anche oggi 3 dicembre, Giornata internazionale delle persone con disabilità. Nella battaglia contro l’abbattimento delle barriere architettoniche, la città verticale è tra i primi comuni della Costiera amalfitana per impegno e iniziativa. Noi di Positanonews abbiamo anche lanciato la richiesta di porre il corrimano lungo tutto le scale di Positano.

“Uno dei primi atti che abbiamo fatto con la nostra amministrazione è un atto di indirizzi agli uffici per individuare persone con competenze per l’attuazione del piano per abbattere le barriere architettoniche. Siamo in una fase di ricerca per capire a chi ha affidare l’incarico”, ha detto il sindaco. Visto come è strutturata Positano senz’altro è una grande sfida. “Certamente avremo dei tecnici competenti che si occuperanno di questa questione”.

L’abbattimento delle barriere può avvenire in tanti modi, ha evidenziato il sindaco, non solo con interventi di natura edile. Si può per esempio stare vicino a queste persone con il calore umano. “Vogliamo creare uno sportello per i disabili”.