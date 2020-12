Positano, il ricordo di Luisa Barba nelle parole di Fabio Fusco: “Ti porteremo sempre nel nostro cuore”

Positano. Fabio Fusco dedica un ricordo a Luisa Barba, nel giorno della sua scomparsa: “Te ne sei andata anche tu, in silenzio, improvvisamente, inaspettatamente. Eppure, nonostante gli acciacchi, ci avevi promesso che saresti venuta a casa di mamma per passare con tutti noi un giorno spensierato. E invece , stamattina, ci siamo svegliati con questa dolorosa notizia. Tu cara Zia che per me hai avuto sempre un pensiero, sin da quando mi hai scelto, preso e stretto tra le braccia per essere la mia madrina. Ricordo quando da bambino correvo da te le volte che preparavi le graffe, il rotolo di pasta frolla, le pizzette e i calzoni fritti. Che delizia, era sempre festa. Sei sempre stata una Donna umile, dolce, paziente, premurosa e discreta. Caratteristiche che ti hanno resa una Mamma, una Moglie, una Zia, una Nonna , una Sorella Speciale. Siamo onorati di aver fatto parte della tua vita, ti porteremo sempre nel nostro cuore”.