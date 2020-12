Positano: il ricordo del sindaco Guida al piccolo Pietro Fusco

Positano. Il ricordo che il sindaco Giuseppe Guida dedica al piccolo Pietro Fusco, scomparso esattamente 3 anni fa.

Nel giorno dell’anniversario della scomparsa del caro Pietro, voglio esprimere la mia personale vicinanza ai genitori, segnati dalla perdita dell’amato figlio, ma al contempo mi piace condividere con voi tutti un ricordo che rimarrà indelebile nel mio cuore. Ho conosciuto Pietro nel 2017 in occasione della sua Mostra “Visti da Pietro” nella Pinacoteca Comunale e sono rimasto affascinato dalla tecnica del Pixel Art utilizzata nelle sue opere, ognuna delle quali caratterizzata da un intrinseco significato, ma soprattutto mi ha colpito il suo linguaggio, le sue idee, le sue abilità: un ragazzo di 12 anni a cui avrei dedicato ore ed ore delle mie giornate per ascoltarlo, perché in poche battute è riuscito subito a catturare l’attenzione di tutti i presenti.

Farò scrigno delle sue parole, affinché il mio impegno e la mia dedizione verso i giovani possano essere caratteristiche essenziali del mio operato, perché giovani e progettazione fanno rima con “Futuro”. É mia intenzione infatti lavorare costantemente per poter offrire ai nostri giovani un avvenire ricco di condivisione e nuove prospettive.

Ciao Pietro, sarai per noi fonte di energia come un fiume in piena.