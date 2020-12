Positano, il post del sindaco dopo la “Zeppola d’oro”: “Grazie a voi questa storia continua!”

XXXIX “Zeppola d’oro” . Un avvenimento che si sussegue nella storia ormai da anni. Ieri si è tenuto per la prima volta a distanza, in diretta sulla pagina Facebook del comune di Positano e di Positanonews. Tra la giuria, ovviamente, era presente anche il sindaco Giuseppe Guida, che alcune ore dopo la manifestazione ha commentato con un post Facebook:

Edizione dedicata a tutti coloro che negli anni hanno portato avanti con grande entusiasmo questa iniziativa che fa parte della storia di Positano!!

Un grandissimo ringraziamento agli organizzatori, che anche se in maniera diversa e nel rispetto delle regole che questo tempo ci impone, hanno voluto fortemente realizzare questo evento.

Complimenti a tutti coloro che hanno partecipato numerosi preparando zeppole squisite: grazie a voi questa storia continua!

Il covid ci ha tolto tante cose: il calore di un abbraccio, il sorriso di un amico, lo stare insieme nei momenti di festa, come accadeva per la sagra della zeppola, ma non ci porterà mai via la voglia di onorare le tradizioni, che sono il collante della nostra società.

Spazio anche alla grande solidarietà di noi Positanesi a sostegno di Luci per l’Africa.

Orgoglioso di rappresentare la nostra comunità che nonostante le difficoltà, cerca di reagire con grande carattere e responsabilità!