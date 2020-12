Positano. Il messaggio di Raffaele Barba dal Cotugno agli studenti de Liceo Marini di Amalfi

Positano, Costiera amalfitana. Complimenti al Liceo Marini che sta postando le testimonianze degli ex studenti, fra questi Raffaele Barba di Positano che sta sul fronte al Cotugno a Napoli.

Molti di noi hanno esorcizzato il lockdown cantando alle finestre, ma c’è chi invece ha combattuto in prima linea, e continua a farlo, ogni giorno. Tra i tantissimi contributi dei nostri ex alunni è con particolare gioia e tanta riconoscenza che vogliamo proporvi quello di Raffaele Barba, laureato in scienze infermieristiche, oggi operativo presso l’ospedale Cotugno di Napoli. Che dire .. bravo Raffaele. Ti distinguevi per la tua umanità ai tempi del Liceo, ora continui a farlo nella vita di tutti i giorni. GRAZIE !!!