Positano, il Covid non ferma la Sagra della Zeppola. Versione online e diretta streaming salvano la tradizione

Positano. La tradizionale gara della “Zeppola d’Oro” giunge quest’anno alla sua XXXIX edizione. L’emergenza sanitaria non rende possibile svolgere la manifestazione nel modo in cui è accaduto negli anni scorsi ma Positano non vuole rinunciare a questo momento, non vuole far sì che il Covid annulli le proprie tradizioni. Ed allora l’Amministrazione comunale, unitamente all’ASD San Vito Positano e Positanonews media partner, ha deciso di riproporre la tradizionale Festa della Zeppola in versione online.

Le modalità saranno diverse ma il calore del momento sarà lo stesso, nel rispetto dei valori e delle tradizioni.

Domani, lunedì 28 dicembre alle ore 12.00 si chiuderanno le iscrizioni per il concorso e tutti i partecipanti potranno consegnare le proprie zeppole presso il municipio oppure ai volontari della protezione civile ed ai ragazzi del San Vito Positano che passeranno a ritirarle a domicilio.

Dopo che la giuria avrà assaggiato le varie preparazioni si decreteranno i vincitori nelle seguenti categorie: la bontà delle zeppole di patate, la bontà delle zeppole di pasta cresciuta ed il piatto con la decorazione più bella e originale.

Sarà possibile seguire la premiazione in diretta streaming sulla pagina Facebook del “Comune di Positano” o su quella della “Sagra della Zeppola”.

In palio per i tre fortunati vincitori: i ciondoli artigianali realizzati da IVI gioielli, piatti in ceramica della Ceramica Assunta e composizioni floreali di Posaflora.

Ricordiamo che la sera di lunedì 28 dicembre ci sarà anche l’estrazione benefica in diretta streaming della decima edizione di “Luci per l’Africa”. Purtroppo quest’anno il Covid non ha reso possibile nessuno spettacolo intorno alla manifestazione, con pietanze, festeggiamenti e premiazioni anche commoventi. Gli anni scorsi, ad esempio, sono stati premiate con Positanonews i protagonisti dello sport e della cultura che hanno lasciato un segno o che hanno portato il nome di Positano in alto.

I biglietti per la beneficenza si possono acquistare entro le ore 12.00 del 28 dicembre presso i Tabacchi Collina ed ai Tabacchi della Chiesa Nuova, che hanno messo gentilmente a disposizione la loro collaborazione in segno di solidarietà.