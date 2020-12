Positano, il concorso “Favolemia” aspetta i vostri video. Date sfogo alla fantasia ed alla creatività

Positano. Cominciano ad arrivare i primi video per il concorso “Favolemia” che mette in premio due buoni da 300 euro cadauno da spendere negli esercizi commerciali positanesi. Il primo video in gara è di Carla Ercolano dal titolo “O gruoss” ed il secondo è di Simona D’Urso e si intitola “O sord ‘e divinizia”

L’idea è nata sulla scia delle favole narrate dall’attore di origini positanesi Giuseppe Rispoli che durante il primo lockdown e poi anche nei mesi successivi ci ha tenuto compagnia con i suoi bellissimi racconti, accompagnandoci per mano in un periodo storico particolarmente difficile e buio. Le sue favole ci hanno regalato sorrisi ed emozioni, ma soprattutto ci hanno fatto sentire meno soli. Da quell’iniziativa è nato il libro “Favolemia” e poi, a seguire, “Favolemia 2”. Ricordiamo che chiunque desideri acquistare i libri può scrivere in privato a Giuseppe Rispoli, approfittando per fare e farsi un bellissimo regalo di Natale.

Ed ora la sfida passa a tutti coloro, grandi e piccini, che vorranno cimentarsi nel racconto di una favola ambientata a Positano. Un modo per dare libero sfogo alla fantasia ma soprattutto per narrare le storie ed i personaggi di Positano, tra realtà ed inventiva.

Basterà raccontare la propria favola in un video la cui durata non deve superare i 3-4 minuti e pubblicarlo sul gruppo Facebook “Favolemia” con nome, cognome e titolo.

La premiazione avverrà in streaming il 23 dicembre ed i due premi saranno assegnati uno per la migliore interpretazione e testo, su insindacabile giudizio di Giuseppe Rispoli; l’altro, invece, in base al numero di “mi piace”.

Ed allora cosa aspettate? Avete tempo fino al 21 dicembre per raccontare la vostra favola. Coinvolgete i vostri nonni, i vostri genitori, le persone anziane del paese. Fatevi raccontare le tradizioni e le storie di Positano e poi create la vostra fiaba. Lasciatevi illuminare dalla magia del Natale, sedetevi in un angolo tranquillo, chiudete gli occhi ed immaginate la vostra favola. E poi accendete la videocamere e raccontatela a tutti noi.