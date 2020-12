Positano. Anche quest’anno i positanesi non hanno voluto rinunciare ad una delle tradizioni più belle della città nel periodo natalizio, ovvero il caratteristico presepe realizzato nella grotta naturale di Fornillo. Da sempre attrattiva per grandi e piccini, quest’anno assume un significato ancora più forte perché ci parla di bellezza, di fede ma anche di speranza. La location è particolarmente suggestiva perché sfrutta una grotta naturale che è stata poi nel tempo arricchita con casette e piccoli particolari per farla diventare un presepe nel presepe. La riproduzione di alcuni scorci tipici positanesi rende il tutto ancora più bello ed emozionante. Ed ora non resta che attendere la nascita di Gesù che porterà una luce nella grotta di Fornillo e nel cuore di tutti i positanesi e di coloro che amano Positano anche se lontani fisicamente.