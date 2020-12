Positano: il Bar Internazionale aprirà solo quando ci sarà la zona gialla

Positano. Il Bar Internazionale ha deciso di restare chiuso finché non arriverà la zona gialla che dà la possibilità di restare aperti almeno fino alle 18. Visto come stanno le cose, però, probabilmente l’apertura slitterà al 2021.

Il Bar Internazionale, che per i positanesi è un simbolo, ha deciso di stare chiuso per la sicurezza propria e dei clienti. Come ci ha spiegato Raffaella Collina: “Non ci sono le condizioni per poter aprire e per poter operare in serenità. E’ difficile lavorare solo con l’asporto. La difficoltà maggiore sta nella gestione della clientela, a cui bisogna spiegare di continuo che non si può sostare nei pressi del bar”.

In definitiva, senza zona gialla non si apre.