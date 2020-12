Positano: il 25 dicembre scade termine di osservazione per il Puc. Preferibile un rinvio

Positano, Costiera amalfitana . Ricordiamo a tutti che il 25 dicembre scade il termine per le osservazioni al Puc-Piano urbanistico comunale e bisogna fare molta attenzione perché, stando al parere di alcuni tecnici, nell’aerofotogrammetria e nella cartografia della regione Campania non tutte le case vengono riportate.

Bisogna quindi prestare attenzione altrimenti si va incontro a molte complicazioni, anche nell’approvazione dei condoni. Noi di Positanonews facciamo un appello affinché i cittadini si rivolgano ai propri tecnici o vedano autonomamente se è stata prevista l’abilitazione. Facciamo un ulteriore appello affinché il Comune faccia una proroga delle scadenze date le tante incongruenze che si nascondono dietro alcune case.

A volte non risultano case dove è stato comunque presentato un condono. Molti non sono avvezzi a internete ooi si potrebbe fare come Amalfi che ha messo una gigantografia al Comune per poterla visionare e rendersi conto se c’è il proprio fabbricato.