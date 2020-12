Positano, ICS Porzio: le festività natalizie a partire dal 23 dicembre

E’ uscito il comunicato ufficiale dell’ICS Porzio di Positano, in cui comunica che, per le festività natalizie, è prevista la sospensione delle attività didattiche, dal 23 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021.

Pertanto, per detto periodo, tutto il personale scolastico in servizio effettuerà l’orario giornaliero

di 7 ore e 12 minuti, dalle 7.30 alle 14.42, presso la sede centrale di Positano in Via Pasitea 308,

secondo il piano che sarà predisposto col DSGA .

Ricordiamo che al momento sono in presenza la scuola dell’infanzia insieme alle classi prime e seconde della primaria, mentre il restante continua il percorso scolastico con la DAD.

Al rientro dalle festività è previsto il ritorno presso il plesso scolastico delle restanti classi, anche se si vocifera che a causa di una terza ondata, la didattica in presenza verrà ancora rinviata.