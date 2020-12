Positano, i bellissimi auguri al dottor Giuseppe Fiorentino in questo Natale segnato dal Covid

Il dottor Giuseppe Fiorentino, originario di Positano e responsabile del reparto di terapia sub intensiva dell’Ospedale “Cotugno” di Napoli ha voluto condividere sulla sua pagina Facebook il bellissimo biglietto di auguri scritto per lui dai suoi “ragazzi del corpo g”, come affettuosamente li chiama. Auguri per un Natale che arriva alla fine di un anno difficile segnato dalla pandemia e che ha visto il Dottor Fiorentino sempre in prima linea, insieme ai suoi colleghi ed al personale sanitario. Ecco il messaggio di auguri: «Un medico che diventa un amico ed un appoggio fidato è il massimo… Insieme a lei abbiamo fatto “la storia”. Tantissimi auguri di un sereno Natale a lei e famiglia. Con affetto G4».