Positano: grande successo per la zuppa di pesce di Raffaele Mandara su Rai2

Positano (Costiera amalfitana). Raffaele Mandara da Positanonews a Rai 2 su Eat Parade. La trasmissione di oggi venerdì 11 dicembre 2020 è iniziata alle 13,30 su Tg2, con probabili repliche sabato 12 dicembre dopo la mezzanotte e venerdì 18 dicembre di mattina.

Il nostro Raffaele, il creativo della cucina in Costiera amalfitana, che tiene aperto Il Grottino alla Chiesa Nuova tutto l’anno, ha presentato una serie di sue specialità tra cui la sua zuppa di pesce classico e altri piatti che si possono vedere in foto.

Ecco la ricetta della zuppa di pesce:

1) Pulisci e lava accuratamente pesce e i molluschi assortiti per la zuppa (triglie, scorfano, sgombri, cozze, seppie, canocchie, polipetti) e taglia a pezzetti quelli che lo richiedono. Spazzola le cozze e gli altri molluschi con il guscio.



Trita finemente aglio, cipolla e peperoncino e mettili in una grande casseruola con 1/2 bicchiere di olio extravergine di oliva; falli appassire a fuoco molto lento, poi aggiungi il passato di pomodoro e l’alloro e lascia sobbollire per qualche minuto a fuoco vivo.

2) Butta nella casseruola i pesci che richiedono una cottura un po’ più lunga, come seppie e polipetti, e falli cuocere per 20 minuti a fuoco sempre molto lento, poi unisci gli altri pesci e per ultimi i crostacei.

3) Lascia cuocere per altri 15 minuti e infine aggiungi le cozze (e gli altri molluschi con il guscio). Versa il vino bianco e regola con sale e pepe. Copri la casseruola con un coperchio e cuoci la zuppa fino a che le cozze si saranno aperte (eliminando quelle che rimangono chiuse).

4) Servi la zuppa di pesce classica calda, in 4 ciotole, accompagnandola con fette di pane casereccio.