Positano, grande affluenza per la donazione del sangue. 55 prenotati più persone che si sono aggiunte

Positano. Come già anticipato, oggi presso la Piazza dei Racconti si può donare il sangue. L’iniziativa è realizzata in collaborazione con i Volontari ed i Medici di AVIS Comunale di Salerno e con il patrocinio dei Comuni di Positano e Praiano, dove l’appuntamento è previsto per il 12 dicembre.

Aggiornamenti: le donazioni sono in corso regolarmente questa mattina. Dei 55 prenotati tutti si sono presentati. E non solo, molte altre persone si sono aggiunte senza prenotazione. Per chi fosse interessato, quindi, potrebbe provare a donare il sangue anche senza aver prenotato. L’AVIS rimarrà fino alle 11-11:30 circa. Sono presenti adulti, persone che donano da tempo e chi lo fa per la prima volta.

Più tardi pubblicheremo i dati reali che l’AVIS ci sarà. Questa iniziativa ha una duplice funzione: a chi dona viene fatto anche il tampone sierologico, un vero e proprio uno screening di massa per i cittadini. Se qualcuno risulta positivo viene invitato a fare il tampone.