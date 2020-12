Il bellissimo video di auguri di Ciro Buoncore, agente della Polizia Municipale della città di Positano che, dopo aver suonato alcune note di un pezzo natalizio, pronuncia poche parole ma dall’intenso significato in questo momento storico che stiamo vivendo: “Auguro a tutti un felice e sereno Natale e, come dice un mio amico, invincibile è un titolo che spetta non a chi vince sempre ma a chi non si dichiara mai arreso. E quindi auguri a chi non si arrende e resiste in questi tempi difficili”.