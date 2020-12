Il gruppo di minoranza “Su Per Positano” formula gli auguri per questo Natale con un bellissimo video: “Buon Natale a tutti. A Positano. Ai positanesi. A tutti coloro che amano il nostro paese. A chi non vi è nato, ma l’ha scelta come città d’adozione. A chi è nato qui, ma vive lontano. A chi torna per le feste. A chi non può tornare. Agli anziani, memoria storica e fonte di insegnamento per tutti noi. Ai bambini e ai giovani che sono il futuro di questa città.

Buon Natale a tutti i volontari, in questo periodo difficile abbiamo compreso quanto sia importante il loro ruolo nella nostra società. Buon Natale ai tanti cittadini che nei primi mesi della pandemia hanno confezionato e offerto migliaia di mascherine. Buon Natale e un grande grazie ai medici, infermieri, a tutti gli operatori sanitari che in questo difficile anno sono sempre stati in prima linea rischiando la loro vita per noi. Buon Natale a tutti nostri imprenditori, commercianti e artigiani, che a causa della Pandemia hanno subito un duro colpo.

Il miglior augurio che possiamo rivolgere a tutti i concittadini è quello di trascorrere le feste in serenità e di non perdere mai la speranza anche di fronte alle prove più dure che a volte la vita ci riserva”.