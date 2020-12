Positano, gli auguri da parte di Mobility Amalfi Coast e le variazioni di servizio per le festività natalizie. La Mobility Amalfi Coast, ente che gestisce il trasporto pubblico interno a Positano e collega la città verticale alla frazione di Nocelle e l’adiacente comune di Praiano, è sempre in servizio. Nell’augurare un buon Natale a tutti i cittadini, la società ha approfittato dell’occasione per comunicare i cambiamenti di servizio in vista delle festività natalizie.

Si avvisa la gentile utenza che nei giorni del 24, 25 e 31 dicembre 2020, l’orario subirà le seguenti variazioni:

Il 24/12/2020 il servizio terminerà alle ore

16.50 (ultima corsa Positano – Praiano – Positano)

19.00 (ultima corsa interna Positano)

19.20 (ultima corsa Montepertuso – Nocelle)

Il 25/12/2020 il servizio terminerà alle ore

11.40 (ultima corsa Positano – Praiano – Positano)

13.00 (ultima corsa interno Positano)

12.20 (ultima corsa Montepertuso – Nocelle)

Il 31/12/2020 il servizio terminerà alle ore