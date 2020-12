Positano: Giuseppe Rispoli su Radio 1 Rai per parlare di “Favolemia”

Positano. Questa mattina alle 11:30 Giuseppe Rispoli è stato intervistato su Radio 1 Rai nel programma Sportello Italia. Il nostro Peppe è stato invitato a parlare del libro Favolemia.

“Favolemia è un libro di favole nato in una quarantena forzata in casa. Alla parola favole ho aggiunto il suffisso -mia da pandemia, l’epidemia da coronavirus covid-19 che ha investito il mondo. Dapprima pubblicate sulla mia pagina Facebook raccontandole attraverso un video in prima persona e poi, su richiesta di molti, riportate in un libro. Sono 30 favole raccontate in napoletano-positanese ambientate nel mio paese di origine, Positano, dove i suoi abitanti si trovano a interagire con personaggi immaginari, animali che parlano e cose che prendono vita. È un paese di tanto tempo fa, baciato dal sole e dal mare…” – ha raccontato Rispoli a cui facciamo ancora una volta tanti complimenti!