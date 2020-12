Positano, famiglie felici per le lezioni in presenza. Non sottovalutare i danni della Dad

Positano. Ragazzi e famiglie felici per il ritorno a scuola. Le lezioni in presenza spazzano via tutti i danni della Dad-didattica a distanza. Danni che, come abbiamo detto più volte, sono enormi, sebbene molti genitori temano maggiormente la scuola in presenza.

Ognuno è libero di pensarla come preferisce, però, come dimostrano ricerche di specialisti, la Dad ha portato non pochi problemi, sia fisici che mentali, ai nostri ragazzi. Abbassamento della vista, postura storta. Senza considerare le conseguenze che tutto questo avrà sulle relazioni sociali.

Altro punto a sfavore della Dad è che non è democratica. Con le lezioni a casa di evidenzia la differenza sociale tra chi è più agiato e quindi dispone di pc o tablet di ultima generazione e chi invece non ha nemmeno un computer.