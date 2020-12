Positano, ecco i vincitori di “Favolemia”! Domani la premiazione col sindaco

Positano, Giuseppe Rispoli ha appena concluso la diretta nella quale si annunciano i vincitori del premio “Favolemia”, il concorso voluto dal sindaco Giuseppe Guida, dall’amministrazione comunale e l’associazione “Senza Tiempo” di Giulia Talamo. Il premio, ricordiamo, è un buono da 300 euro da spendere nella città verticale. I due premi sono stati assegnati uno per la migliore interpretazione e testo, in base al giudizio di Giuseppe Rispoli; l’altro, invece, in base al numero di “mi piace”.

Il vincitore per il maggior numero di “mi piace” è Emilia Esposito con i bambini Pietro e Chiara De Luca. Il premio assegnato da Giuseppe Rispoli, invece, va ai tre ragazzi di Praiano “Le Vitamine vaganti”.

La premiazione, ricordiamo, si terrà domani, mercoledì 23 dicembre alle ore 18:30, in diretta streaming dalla Chiesa Madre di Positano, con il sindaco Giuseppe Guida, Giuseppe Rispoli e Giulia Talamo.