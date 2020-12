Positano, ecco i vincitori della XXXIX edizione della “Zeppola d’oro” . Questa sera, in data lunedì 28 dicembre 2020, la città di Positano, la perla della Costiera Amalfitana, ospita tradizionale gara della “Zeppola d’Oro”, che giunge quest’anno alla sua XXXIX edizione.

L’emergenza sanitaria non ha reso possibile svolgere la manifestazione nel modo in cui è accaduto negli anni scorsi, ma Positano non ha voluto rinunciare neanche in questo momento ad una delle sue manifestazioni più longeve, non ha voluto far sì che il Covid annullasse quelle che sono le sue tradizioni. Ed allora l’Amministrazione comunale, unitamente all’ASD San Vito Positano e Positanonews media partner, ha deciso di riproporre la tradizionale Festa della Zeppola in versione online.

La classica giuria, dopo aver assaggiato queste delizie, ha decretato i vincitori per queste diverse categorie: la bontà delle zeppole di patate, la bontà delle zeppole di pasta cresciuta, e il piatto con la decorazione più bella e originale.

In palio per i tre fortunati vincitori: i ciondoli artigianali realizzati da IVI gioielli, piatti in ceramica della Ceramica Assunta e composizioni floreali di Posaflora.