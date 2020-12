Positano e Ravello 2, Praiano 1, Amalfi che scende. La Costiera amalfitana Covid free a Natale. Oramai la tendenza è questa . La buona notizia di questa domenica di Avvento è Amalfi con ben 10 guariti , poi 1 a Cetara, nessun contagiato al Coronavirus Covid-19 , e man mano molti comuni si avvicinano allo zero con percentuali che si abbassano, solo Furore , con 8 contagiati, ha un numero elevato di casi rispetto agli abitanti. In tutto 75 positivi su 692 , parliamo di questa che convenzionalmente viene chiamata seconda fase da ottobre e ci basiamo sui dati diffusi dai sindaci dei vari comuni, che in Costiera manchevolmente non parlano di tamponi effettuati non consentendo il calcolo della percentuale dei contagiati. Dall’ASL di Salerno, dalla Regione Campania e dal Ministero della Salute non si ha un accesso diretto ai dati e questo è un problema sollevato da medici e giornalisti. Comunque il calo è notevole, pensate ad Agerola e Cetara, per esempio, che avevano superato i 100 casi e ora sono in discesa libera.

Vietri sul mare 28, Agerola 14, Amalfi 11, Furore 8 , Tramonti 8, Scala 6, Cetara 5, Maiori 4, Positano 2, Ravello 2, Praiano 1, Minori 0, Atrani 0, Conca dei Marini 0